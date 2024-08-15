Aliye Öncel’in babası, PTT’den emekli Yunus Öncel, Aliye Köstekçi, Nezaket Koçak ve Asb.Bçvş. Mehmet Öncel’in anneleri, Asiye Şerbetçi, Aliye, Ömer ve Alparslan Öncel’in babaanneleri olan Emine Öncel’in cenazesi, dün Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi Morgundan alınarak Seydim köyüne götürüldü, öğle namazının ardından kılınan cenaze namazından sonra Seydim Mezarlığı’ndaki aile kabristanında toprağa verildi.

ÇORUM HABER merhumeye Allah’tan rahmet, ailesine ve yakınlarına başsağlığı diler.