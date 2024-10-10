Yıllardır Oµmancık Caddesi Yazıçarşı Kavşağı’nda faaliyet gösteren Yenigül Lokantası’nın sahibi Cemal Emanet’in annesi Emine Emanet ( 76 ) hayatını kaybetti.

Çorum Özel Hastanesi’nde geçirdiği operasyonun ardından yoğun bakıma alınan Emine Emanet yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadığı öğrenildi.

Çorum’un köklü esnaflarından meşhur Gül Lokantası Tandır Kebapçı sahibi merhum Orhan Emanet’in eşi, Cemal, Celal, Fatih Emanet ve Hatice Çakmak’ın ise anneleri olan Emine Emanet’in kaybı üzüntü yarattı.

Emine Emanet’in cenazesi önceki gün Akşemsettin Camii'nde kılınan cenaze namazı sonrası ailesi ve sevenleri tarafından Ulumezar’da son yolculuğuna uğurlandı.

ÇORUM HABER merhuma Allah’tan rahmet, ailesi ve yakınlarına başsağlığı diler.

Editör: Haber Merkezi