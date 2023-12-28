Merhum Bahattin Akça’nın eşi, Murat Akça ve Dilek Coşkun’un anneleri, İhsan Kolaç, Hatice Gencel, Nazmiye Kolaç, Mehmet İlhan Kolaç, Suzan Pamuk, Köksal Kolaç ve Muharrem Kolaç’ın kardeşleri Emine Akça, bir süredir rahatsızlığı nedeniyle Almanya’da hastanede tedavi görüyordu.

Geçtiğimiz Cumartesi günü vefat eden Emine Akça’nın cenazesi Çorum’da Akşemsettin Camii’nde öğle namazının ardından kılınan cenaze namazından sonra Çiftlik Mezarlığı’nda toprağa verildi.

Aynı camide kalp krizi sonucu hayatını kaybeden Üyük köyünden gelme Tarım İl Müdürlüğü’nden emekli eski haltercilerden Hüseyin Peker (63) ile vefat eden Ömürcan Özgüden isimli gencin de cenaze namazı kılındı.

ÇORUM HABER merhume ve merhumlara Allah’tan rahmet, aileleri ve yakınlarına başsağlığı diler.