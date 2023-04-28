Türk-İş, DİSK ve KESK tarafından oluşturulan 1 Mayıs Tertip Komitesi, miting için Valiliğe başvurusunu yaptı. Çorum’da işçi ve emekçiler, 1 Mayıs Pazartesi günü saat 12.00’de Pirbaba Parkı’nda toplanacak ve mitingin yapılacağı Saat Kulesi’ne yürüyecekler.

Sendikaların miting hazırlığı devam ederken, Emek Partisi (EMEP) Çorum İl Örgütü de yoğun bir şekilde ajitasyon ve propaganda çalışmalarını sürdürüyor.

İki gündür sabah saatlerinde işçi durakları önünde Emeğe Sesleniş bildirilerini dağıtan EMEP üyeleri, işçi ve emekçileri “baskıya, sömürüye ve yoksulluğa karşı” seslerini yükseltmeleri için 1 Mayıs mitingine davet etti.

Çorum’da tekstil, metal, toprak, gıda ve ağaç sektörlerinde 10 bini aşkın işçinin çalıştığını belirten EMEP Merkez İlçe Başkanı Hıdır Aygün, “Parti olarak sabah erken saatlerde işçilerin servislere bindiği duraklara giderek bildirilerimizi ulaştırıyoruz. Farklı sektörlerden binlerce işçiye ulaşarak 1 Mayıs’la ilgili çağrılarımızı yapıyoruz” dedi.

1 Mayıs’a kadar Çorum’un tüm işçi duraklarında bildiri-broşür dağıtımı ve sözlü ajitasyon yaparak işçilere ulaşmak için çalışacaklarını kaydeden Aygün, “Bununla birlikte semtlerde de bildiri dağıtımı, radyo yayınları ve kahvehane toplantıları ile 1 Mayıs’ın çağrısını yapıyoruz. Başta işçiler olmak üzere toplumun tüm ezilen kesimlerinin artık bu düzenden hoşnutsuz olduğunu görüyoruz” diyerek, 2023 1 Mayıs’ında kitlesel bir şekilde alanlarda olacaklarını bildirdi.

Aygün, Emek Partisi olarak 1 Mayıs Pazartesi günü saat 11.00’de Hacı Bektaş Veli Parkı’nda toplanacaklarını ve buradan miting alanına kortej eşliğinde yürüyeceklerini dile getirdi. (Haber Merkezi)