Çorumlu bir esnaf olarak, esnaf ve sanatkarların, ücretli çalışanların yanı sıra tüm Çorum halkının sorunlarını yakından bildiğini, her kesimin derdine derman olabilmek için projeler hazırladığını anlatan Burhan Sönmez, “Özellikle geçim sıkıntısı çeken dar gelirli ailelerimizin daima yanlarında olacağım. İhtiyaç sahibi ailelerin okula yeni başlayan çocuklarına servis ve kırtasiye desteği vereceğim” diye konuştu.

Bağımsız Belediye Başkan Adayı Burhan Sönmez, her mahalleye kreş yapma sözünü de hatırlatarak, engelli bireylere ve SMA’lı çocuklara tam destek vereceğini, kentsel dönüşümü hızlandıracağını, imkânı olmayan gençlerin düğününü üstleneceğini, olmayan mahallelere sosyal tesis yapacağını, ulaşımı rahatlatacak projeleri uygulamaya koyacağını söyledi.