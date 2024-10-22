Enflasyon farkı nedeniyle emekliler arasında emekli olunan yıllara göre oluşan maaş farkı, yarattığı gelir adaletsizliği ve kalifiye çalışanın sektörden ayrılışı nedeniyle tartışmalara neden oluyor. Son olarak Şeker-İş Sendikası Genel Başkanı İsa Gök, 2024 ve 2025 emeklileri arasında enflasyon etkisi nedeniyle oluşacak maaş farkının şeker sanayiinde yüzde 35'e yakın kalifiye eleman açığı oluşturacağını söyleyerek sistemin sektöre verdiği zararı anlatmıştı.

Tartışmalara neden olan emeklilik sisteminde hem çalışan hem iş veren düzenleme beklerken Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'dan açıklama geldi.

"ELİMİZ, AYAĞIMIZ TUTUYORKEN ÇALIŞMAYA DEVAM"

Işıkhan, 2024 ve 2025 yılı emekli aylıkları farkına ilişkin olarak AA yayınında yöneltilen soruya "Emeklilik sistemiyle çok fazla oynamayı düşünmüyoruz" dedi.

Emekliliğin hak olduğunu ancak çalışanların daha uzun yıllar çalışarak sistemde kalmasına ihtiyaç duyulduğunu ifade eden Işıkhan "Emeklilik sistemi ile çok fazla oynamak istemiyoruz. SGK ve bakanlık olarak çalışanlarımızın daha çok çalışmasına sistemde kalmalarına ihtiyacımız var. Emeklilik zaten bir hak. Elimiz, ayağımız tutuyorken çalışmaya devam etmemiz gerekiyor. Sistemde ne kadar daha kalırlarsa emekli aylıklarının da o oranda artacağını ön görüyoruz" dedi.