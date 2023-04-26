CHP çatısı altında 14 Mayıs seçimlerine hazırlanan Millet İttifakı milletvekili adayları ve il başkanları, kamu kurum ve kuruluşları ve sivil toplum kuruluşlarını ziyaret ediyor.

Bu çerçevede Türkiye Emekliler Derneği Çorum Şubesi de ziyaret edildi.

Dernek Başkanı Hıdır Kınıklı ve dernek üyeleri ile sohbet eden Millet İttifakı milletvekili adayları, Kılıçdaroğlu’nun 15 bin liralık bayram ikramiyesi projesinden bahsederek, iktidara geldiklerinde emekliler için uygulayacakları projeleri anlattı.

Milletvekili adayları, Cumhurbaşkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve Millet İttifakı milletvekili adayları için seçimlerde destek talep etti.

CHP Çorum Milletvekili Adayları; Mehmet Tahtasız, Bekir Özsaçmacı, Seyit Ahmet Güher, Saadet Partisi İl Başkanı Faruk Cıdık, Gelecek Partisi İl Başkanı İsmail Barış Coşgunsu, İYİ Parti Merkez İlçe Başkanı Orhan Odabaş ve bazı partililer, Emekliler Derneği’nin çalışmaları, emeklilerin sorun ve talepleri hakkında bilgi alarak değerlendirmede bulundu. (Haber Merkezi)