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Geçtiğimiz günlerde yapılan genel kurul ile birlikte yeni yönetimini belirleyen Emekliler Derneği Çorum Şubesi, protokol ziyaretlerine devam ediyor.

Kongrede Dernek Başkanı Hıdır Kınıklı, güven tazeleyerek yeniden başkanlığa seçilmişti. Vali Doç. Dr. Zülkif Dağlı’yı makamında ziyaret eden Hıdır Kınıklı ve yönetim kurulu üyeleri, çalışmaları hakkında bilgi vererek, Vali Dağlı’ya yeni görevinde başarılar diledi.

Vali Zülkif Dağlı ise ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, derneğin yeni yönetimini kutladı.