Tahmini Okuma Süresi: dakika

Öztürk, “Çalışırken 22 bin lira maaş alacak bir memurun maaşı, emekli olduğunda 9 bin 950 liraya düşecek. Yani en düşük dereceli memur, emekli olduğunda çalışırken aldığı maaşın yalnızca yüzde 45'ini alabilecektir" dedi.

Türkiye Bağımsız Emekliler Platformu Çorum İl Başkanı Ayşen Candaş Yılmaz ise, çalışma hayatı ile emeklilik arasındaki makasın bu ölçüde açılmasının adil olmadığını ve Anayasa’nın eşitlik ilkesinin de çiğnendiğini belirterek, “Sosyal devlet, vatandaşına, çalışırken de emekli olduğunda da onurlu bir yaşam sağlamakla yükümlüdür” ifadesini kullandı.