Belediye’den emekli Mesut ve Mustafa Üğüten, İsmet Üğüten, Buket Pamuk, Bircan Serdaroğlu ve Muhterem Taşçı’nın kardeşleri, Onur Üğüten ve Şule Bayramoğlu’nun babaları, Ahmet Bayramoğlu’nun kayınpederi, Yılmaz Üğüten’in yeğeni, Valilik Basın Birimi’nden Ertan Üğüten’in amcasının oğlu olan Nusret Üğüten’in cenazesi, bugün Akşemseddin Camii’nde öğle namazının ardından kılınacak cenaze namazından sonra Ulumezar’da toprağa verilecek.

ÇORUM HABER merhuma Allah’tan rahmet, ailesine ve yakınlarına başsağlığı diler.