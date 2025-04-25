Memur Sen İl Temsilcisi Fatih Okumuş, anayasal hak olan sendikal örgütlenme yolunda uzun yıllar temsilcilik görevini yerine getiren Orhan Uyanık’a bugüne kadarki emeklerinden dolayı teşekkür ederken, görevi devralarak mücadeleyi kaldığı yerden devam ettirecek olan Bekir Yıldız’a üstün başarılar dileğinde bulundu.

Okumuş: “Ekonomik koşulların en çok etkilediği kesim olan emeklilerimizin; yararlanamadığı seyyanen zam başta olmak üzere, aile yardımı, görevde iken aldıkları tazminatlar ve birçok özlük konularının da çözülmesi için mücadele etmeye devam ediyoruz” dedi.

Editör: KEMAL YOLYAPAR