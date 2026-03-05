Kamu ve özel bankalar, emekli müşterileri çekmek için promosyon ödemelerini ve ek avantajlarını artırarak rekabeti sürdürüyor. Bankaların sunduğu promosyon tutarları maaş miktarına ve ek kampanya şartlarına göre değişiklik gösterebiliyor.

2026 MART KAMU BANKALARINDA PROMOSYON TUTARLARI

Mart 2026 itibarıyla kamu bankalarının açıkladığı promosyon ödemeleri şu şekilde:

Ziraat Bankası: Maaş tutarına göre 5.000 TL ile 12.000 TL arasında promosyon

Halkbank: 8.000 TL ile 12.000 TL arasında promosyon

VakıfBank: 12.000 TL’den başlayıp ek avantajlarla 18.000 TL’ye kadar çıkan promosyon

2026 MART EMEKLİ BANKA PROMOSYON TUTARLARI

Özel bankalar ise daha yüksek promosyon ve ek kampanyalarla dikkat çekiyor. Açıklanan bazı kampanyalar şöyle:

QNB Finansbank: 8.500 TL – 20.000 TL arası ana promosyon, ek şartlarla artış

Akbank: 15.000 TL’ye kadar promosyon, ek avantajlarla yükseltilebiliyor

Yapı Kredi: Kampanyalarla birlikte 30.000 TL’ye varan promosyon fırsatı

Garanti BBVA: 15.000 TL’ye kadar promosyon, ek koşullarla artış

ING Bank: 6.250 TL – 15.000 TL arası promosyon

DenizBank: 12.000 TL’ye kadar promosyon, ek kampanyalarla artış

TEB: 21.000 TL’ye kadar promosyon fırsatı

PROMOSYON NASIL ALINIYOR?

Emekli promosyonu alabilmek için maaşın ilgili bankaya taşınması ve genellikle 3 yıl boyunca aynı bankadan alınacağına dair taahhüt verilmesi gerekiyor. Bankalar ayrıca otomatik fatura talimatı, kredi kartı kullanımı veya dijital bankacılık gibi ek şartlarla promosyon tutarını artırabiliyor.