Dodurga Belediyesince Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi'ndeki sosyal tesiste düzenlenen iftar programına Belediye Başkanı İsmail Çetinkaya, AK Parti İlçe Başkanı Serdar Kütük, CHP İlçe Başkanı Süleyman Başar, MHP İlçe Başkanı Bekir Yarbaşı, İYİ Parti İlçe Başkanı Yusuf Korkut, Yeniden Refah Partisi İlçe Başkanı Faruk Akman ile belediye ve il genel meclisi üyeleri Mustafa Kaplan ve Sadettin Akgül katıldı.

Çetinkaya, programda yaptığı konuşmada, davetlilere iftar programına katılmalarından ötürü teşekkür etti.

İlçede birlik ve beraberliği pekiştirmek üzere iftar programı düzenlediklerini belirten Çetinkaya, "Gönül soframızda kıymetli başkanlarımızla bir araya geldik. Davetimize katılan tüm başkanlarımıza teşekkürlerimi sunuyorum. Aynı sofrada buluşmanın ve aynı duaya hep birlikte 'amin' diyebilmenin huzurunu yaşadık. Rabb'im tuttuğumuz oruçları kabul eylesin, birlik ve beraberliğimizi her daim güçlendirsin inşallah." dedi.