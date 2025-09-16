Albay İhsan Çanak’ın cenazesi dün Akşemseddin Camii’nde öğle namazının ardından kılınan cenaze namazından sonra askerî törenle Ulumezar’da toprağa verildi.

Törende Jandarma Komutanlığına bağlı askerler tarafından saygı nöbeti tutuldu, Türk bayrağına sarılı naaşı omuzlarda taşındı.

Cenaze namazına Vali Ali Çalgan, İl Jandarma Komutanı J.Kd. Albay Kubilay Ayvaz, İl Emniyet Müdürü Arif Pehlivan, askeri personel, yakınları ve çok sayıda vatandaş katıldı.

ÇORUM HABER, merhuma Allah’tan rahmet, kederli ailesi ve yakınlarına başsağlığı diler.

Muhabir: Haber Merkezi