Çorum spor kamuoyunun yakından tanıdığı eski profesyonel futbolcu, beden eğitimi Muammer Kocabaş, memleketinin takımı Mecitözü Gençlerbirliği ile anlaşarak sahalara yeniden döndü. 1976 doğumlu olan Kocabaş, BELTAŞ 2.Amatör Küme’nin 2.haftasında, Alacagücü ile deplasmanda oynadıkları maçta ortaya koyduğu performansla gençlere taş çıkartırken, kornerden attığı golle de hem takımına galibiyet kapısını açtı, hem de yeteneğinden bir şey kaybetmediğini gösterdi. Maçta, Mecitözü temsilcisinin gollerini 88.dakikada Muammer Kocabaş ve 90+5’te Kasım Ekmekçi kaydetti.

Mecitözü Gençlerbirliği de, deneyimli futbolcunun performansı karşısında duyarsız kalamadı. Kulübün sosyal medya hesabından, yapılan açıklamada Muammer Kocabaş için “Kulübümüz adına, şehrimiz adına göstermiş olduğu özverili çalışma ve örnek duruşundan dolayı teşekkür ediyoruz” ifadeleri kullanıldı.

EŞİNİ VE KIZINI DEPREMDE KAYBETTİ

Muammer Kocabaş, Kahramanmaraş’ta beden eğitimi öğretmeni iken, geçen yıl 6 Şubat’ta, Kahramanmaraş merkezli meydana gelen depremde, eşi Seher Kocabaş ve 11 yaşındaki kızı Nisa Arca’yı kaybetmişti.