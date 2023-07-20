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ÇESOB Başkanı Recep Gür ve Oto Tamirciler, Makine Yedek Parça Satıcıları, Tornacılar Esnaf ve Sanatkârlar Odası Başkanı Necmettin Uzun, Eldemler Otomotiv’de gerçekleştirilen uygulamalı eğitimin ardından eğitime katılan kursiyerlere belgelerini takdim ettiler.

ÇESOB’ta uygulamalı ve pratik şekilde 3 gün düzenlenen eğitimler konunun uzmanları tarafından verilirken, Birlik Başkanı Recep Gür, çağımızın teknolojik gelişmelerini yakından takip etmek amacıyla verilen eğitimler sonunda sanayi esnafının, elektrikli ve hibrit araçları daha yakından tanıma fırsatı bulduklarını söyledi.

Yakın bir gelecekte tüm araçların geleceğinin elektrikli araçlar olacağını ifade eden Gür, Çorumlu sanayi esnafının da artık kendisini elektrikli ve hibrit araçlara hazırlamasından duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Recep Gür, ayrıca kursiyerlere iş hayatında başarılar dilerken, kursun verilmesinde emeği geçen konunun uzman eğiticilerine de teşekkür etti.