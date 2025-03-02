Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunun geçen yılın aralık ayına ilişkin "Elektrik Piyasası Sektör Raporu"na göre, lisanslı elektrik üretiminin yüzde 28'i doğal gaz santralleri, yüzde 24,1'i ithal kömür santralleri, yüzde 14,8'i hidroelektrik santralleri, yüzde 12,1'i linyit santralleri, 11,9'u rüzgar santralleri ve 3,6'sı jeotermal santrallerinden sağlandı. Bu kaynakları sırasıyla biyokütle, güneş, taş kömürü, asfaltit ve fuel-oil izledi.

Türkiye'nin lisanslı elektrik üretimi geçen yıl aralıkta önceki yılın aynı ayına göre yüzde 9,85 artışla 29 milyon 56 bin 541 megavatsaat oldu.

Faturalanan elektrik tüketim miktarı ise aynı dönemde yüzde 6,4 artarak 23 milyon 377 bin 29 megavatsaat olarak gerçekleşti.

Tüketimin yüzde 44,3'ü sanayi, yüzde 27,3'ü mesken aboneler, yüzde 25,3'ü kamu ve özel hizmetler sektörü aboneleri tarafından yapıldı. Aydınlatmanın payı yüzde 2,5 tarımsal faaliyetlerin payı ise yüzde 1,5 olarak kayıtlara geçti.

TÜKETİCİ SAYISI VE

KURULU GÜÇ ARTTI

Elektrikte tüketici sayısı geçen yıl aralıkta önceki yılın aynı ayına göre yüzde 1,9 artarak 50 milyon 693 bin 630'a ulaştı.

Bu dönemde, mesken tüketicilerinin sayısında yüzde 1,9, tarımsal faaliyet tüketicilerinin sayısında yüzde 2,5 artış görüldü. Aydınlatma tüketicilerinin sayısında yüzde 1,6, kamu ve özel hizmetler sektörüyle diğer tüketicilerin sayısında yüzde 1,9 artış yaşandı. Sanayi tüketicilerinin sayısında yüzde 2,3 düşüş oldu.

Türkiye'nin lisanslı elektrik kurulu gücü ise bu dönemde yaklaşık yüzde 1,2 artarak 97 bin 419 megavat oldu.

Kurulu gücün yüzde 25,1'ini doğal gaz çevrim santralleri, yüzde 24,5'i barajlı hidroelektrik santralleri, yüzde 13,1'ini rüzgar santralleri, yüzde 10,7'sini ithal kömür santralleri, kalan bölümünü ise diğer enerji kaynaklarından elektrik üreten tesisler oluşturdu.

Editör: AA AJANS