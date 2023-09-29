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1 Ekim'den itibaren geçerli olacak yeni elektrik fiyat tarifesi belli oldu. Yeni tarifede konuta zam olmazken sanayi ve ticarethane abonelerine yüzde 20 oranında zam yapıldı.

Ekim'de geçerli olacak yeni elektrik fiyat tarifesi belirlendi. NTV'de yer alan haberde Sektör kaynaklarından edinilen bilgilere göre, konut aboneleri için zam yok.



YÜZDE 20 ZAM YAPILDI

Sanayi ve ticarethane abonelerinin kullandığı elektriğe ise yüzde 20 oranında zam yapıldı.

100 kwh tüketimde mesken abonesi için fatura bedeli 150 TL olarak aynı kalacak.

EN SON ARTIŞ 1 EYLÜL'DE OLMUŞTU

Elektrik fiyatlarında en son artış 1 Eylül 2022 tarihinde yapılmıştı 1 Nisan 2023’de de fiyatlarda yüzde 15’lik indirime gidilmişti.