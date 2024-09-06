Çorum İl Sağlık Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, uzun süre ekran karşısında kalan çocukların dil, bilişsel ve sosyal gelişimlerinde yaşanan gecikmelere dikkat çekildi.

Çorum İl Sağlık Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada, “Toplum temelli çalışmalarda bebeklik ve erken çocukluk döneminde uzun süre televizyondan, tabletten ve telefondan içerik seyretmenin çocuğun dil, bilişsel, sosyal ve duygusal gelişim alanlarında gecikmelere yol açmaktadır” denildi.

Bebeklik ve erken çocukluk dönemi olan 0-6 yaşın “beyin gelişimi, dil ve konuşma gelişimi, sosyal beceri gelişimi, güvenli bağlanma ilişkisi ve sağlıklı iletişimsel ve sosyal davranışların gelişimi” açısından çok önemli bir dönem olduğunun belirtildiği açıklamada, “Özellikle 3 yaşından küçük çocukların anne-baba ile karşılıklı sosyal etkileşimde bulunması, çocuğun dil, bilişsel, motor becerileri, sosyal ve duygusal gelişimi desteklenmesi açısından oldukça gereklidir. Bu dönemde çocuğun yaşına ve gelişimine uygun olarak anne babaların çocuklarıyla sevgi ve bağlılığı güçlendirecek oyunlar oynaması, masal anlatması, kitap okuması, şarkı ninni söylemesi çocuğun zekâsını, hayal gücünü, iletişimini ve yaratıcılığını geliştirir” ifadelerine yer verildi.



“ÇOCUKLAR TEKNOLOJİYLE

GELİŞİGÜZEL TANIŞMAYA BAŞLADI”

Günümüzde çocukların yaşamlarının erken döneminde teknolojiyle ve ekranla gelişigüzel tanışmaya başladığı bilgisine yer verilen açıklamada, “Yaşamın bu ilk 3 yılında çocuğun gelişmekte olan dikkat becerileri, sembolik ve bellek gelişimi tam anlamıyla tamamlanmadığından, çocuk ekran aracılığıyla gelen bilgiyi 3-boyutlu olarak algılayamamaktadır. Dolayısıyla bilimsel olarak 3 yaşın altındaki çocukların teknolojiden ve internetten kendi başlarına öğrenmeleri mümkün değildir. Bebeklik ve erken çocukluk döneminde, ebeveynlerinin açıklamaları olmadan ekran aracılığıyla verilen bilgilinin öğrenilmesi mümkün değildir. Çocuğun ekran karşısında yalnız başına bırakılması sonucunda çocukta gelişimsel geriliklere geliştiği bilimsel olarak ispatlanmıştır” denildi.

“ANNE VE BABALAR ÇOCUKLARIYLA

BİRLİKTE VAKİT GEÇİRMELİDİR”

Çorum İl Sağlık Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamanın devamında şu ifadelere yer verildi:

“Annelerin ve babaların çocuklarıyla birlikte sosyal ortamlarda (sinema, tiyatro, müze, sportif faaliyetler) kaliteli vakit geçirmeleri, çocuk ve gençlerin sportif ve sanatsal faaliyetlerle yetenek ve becerilerinin desteklenmesi çok yönlü gelişimleri açısından faydalı olacaktır.”