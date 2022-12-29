Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Samsun Bölge Müdürlüğü ekonomik güven endeksinin Aralık ayında bir önceki aya göre yüzde 0,7 oranında arttığını açıkladı.

Ekonomik güven endeksi Kasım ayında 96,9 iken, aralık ayında yüzde 0,7 oranında artarak 97,6 değerini aldı. Bir önceki aya göre Aralık ayında reel kesim (imalat sanayi) güven endeksi yüzde 0,3 oranında artarak 101,6 değerini, hizmet sektörü güven endeksi yüzde 1,7 oranında artarak 120,1 değerini aldı.

Perakende ticaret sektörü güven endeksi yüzde 4,5 oranında artarak 127,5 değerini, inşaat sektörü güven endeksi yüzde 1,2 oranında artarak 92,6 değerini aldı. Tüketici güven endeksi yüzde 1,3 oranında azalarak 75,6 değerini aldı.

(Haber Merkezi)

