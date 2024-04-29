“Hayat pahalılığına, sömürüye, yoksulluğa, baskılara ve saldırılara son vermek için 1 Mayıs’ta alanlara” çağrısı yapan EMEP’liler, kentin farklı bölgelerinde astıkları afiş ve dağıttıkları bildirililerle tüm işçi ve emekçileri, 1 Mayıs günü saat 12.00’de gerçekleştirilecek olan mitinge davet etti.

Emek Partisi Çorum İl Başkanı Muharrem Özünel, “İnsanca çalışmak ve insanca yaşamak için, sendikal hak ve özgürlüklerimizi kazanmak için, gelirde adalet, vergide adalet, eşit işe eşit ücret için, iş cinayetlerinin son bulması ve çocuk işçiliğinin yasaklanması için, bağımsız ve demokratik bir yargı ve adalet için, demokratik hak ve örgütlet için 1 Mayıs’ta alanlarda buluşalım” diyerek, 1 Mayıs Çarşamba günü saat 10.00’da Hünkar Hacı Bektaş Parkı’nda toplanacaklarını ve buradan mitingin yapılacağı Saat Kulesi’ne yürüyeceklerini bildirdi.

1 Mayıs’ın dünyanın her yerinde işçi sınıfı ve emekçilerin birlik, dayanışma ve mücadele günü olduğunu kaydeden Özünel, “Yüksek zamlar, enflasyon ve geçinemeyecek kadar düşük ücretler bir kader değildir. Yoksulluk, sermaye yanlısı politikaların kaçınılmaz sonucudur. Sorumlusu da iktidardır, yönettiği kapitalizmdir” dedi.

1 Mayıs’ın her yerde sermayeye ve onun iktidarına karşı emekçilerin gücünü, birliğini ve dayanışmasını gösterdiği en önemli gün olduğunu belirten Özünel, tüm Çorumlu işçi ve emekçileri 1 Mayıs’ta Emek Partisi pankartı altında mitinge davet etti.

Editör: HABER MERKEZİ