Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Samsun Bölge Müdürlüğü Ekim ayı Finansal Yatırım Araçlarının Reel Getiri Oranları’nı açıkladı. Buna göre, aylık en yüksek reel getiri, yurt içi üretici fiyat endeksi (Yİ-ÜFE) ile yüzde 13,63, tüketici fiyat endeksi (TÜFE) ile ise yüzde 12,61 oranlarıyla külçe altında gerçekleşti.

Yİ-ÜFE ile; yatırım araçlarından, mevduat faizi (brüt) yüzde 1,50 ve Devlet İç Borçlanma Senetleri (DİBS) yüzde 0,79 oranında yatırımcısına reel getiri sağlarken; Amerikan Doları yüzde 0,41, Euro yüzde 1,23 ve BİST 100 endeksi yüzde 3,96 oranlarında yatırımcısına kaybettirdi. TÜFE ile ise mevduat faizi (brüt) yüzde 0,59 oranında yatırımcısına reel getiri sağlarken; DİBS yüzde 0,12, Amerikan Doları yüzde 1,31, Euro yüzde 2,12 ve BİST 100 endeksi yüzde 4,82 oranlarında yatırımcısına kaybettirdi.

Külçe altın, üç aylık değerlendirmede; Yİ-ÜFE ile yüzde 23,62, TÜFE ile ise yüzde 22,19 oranlarında yatırımcısına en yüksek reel getiri sağlayan yatırım aracı oldu. Aynı dönemde BİST 100 endeksi; Yİ-ÜFE ile yüzde 3,45, TÜFE ile ise yüzde 4,56 oranlarında yatırımcısına en çok kaybettiren yatırım aracı oldu.

Altı aylık değerlendirmeye göre külçe altın; Yİ-ÜFE ile yüzde 24,80, TÜFE ile ise yüzde 25,44 oranlarında yatırımcısına en yüksek reel getiri sağlayan yatırım aracı olurken; aynı dönemde Amerikan Doları endeksi, Yİ-ÜFE ile yüzde 3,81, TÜFE ile ise yüzde 3,32 oranlarında yatırımcısına en çok kaybettiren yatırım aracı oldu.

YILLIK GETİRİDE EN ÇOK KÜLÇE ALTIN KAZANDIRDIFinansal yatırım araçları yıllık olarak değerlendirildiğinde külçe altın; Yİ-ÜFE ile yüzde 47,46, TÜFE ile ise yüzde 40,94 oranlarında yatırımcısına en yüksek reel getiri sağlayan yatırım aracı oldu.Yıllık değerlendirmede, Yİ-ÜFE ile; yatırım araçlarından mevduat faizi (brüt) yüzde 11,60, DİBS yüzde 4,63, Euro yüzde 2,56 oranlarında yatırımcısına reel getiri sağlarken; Amerikan Doları yüzde 3,82 ve BIST 100 endeksi yüzde 5,69 oranlarında yatırımcısına kaybettirdi. TÜFE ile ise mevduat faizi (brüt) yüzde 6,67 ve DİBS yüzde 0,01 oranında yatırımcısına reel getiri sağlarken; Euro yüzde 1,97, Amerikan Doları yüzde 8,07 ve BIST 100 endeksi yüzde 9,85 oranlarında yatırımcısına kaybettirdi.