Ehli Beyt Vakfı Basın Sözcüsü Teoman Şahin'in verdiği bilgiye göre: Gadir-i Hum Bayramı kutlamaları öğle namazında Çorum Ehli Beyt Camilerinde toplanan Aleviler, öğle ve ikindi namazını 12 İmamlara göre (Caferi mezhebi) peşpeşe kıldıktan sonra Mehmet Ali Köymen'in Kuran okumasıyla başladı.

Cami Alimi Özgür Arapoğlu'nun açılış konuşması ve şiirlerle devam eden programda Sevda Kahraman günün anlam ve önemini anlatan makalesini okudu. Gadiri Hum pastasını Ali Üremiş hocanın kestiği program Altan Demir ve Zeynel Yıldırım'ın Hz.Aliyle ilgili methiyelerinden sonra Ehli Beyt Cami İmamlarından M.Ali Arapoğlu günün anlam ve önemi anlatan konuşmayla devam etti.

Çocukların görsel tiyatroları ve şiirleri sonrasında tüm çocuklara çeşitli hediyeler verildi. Program yapılan duanın ardından Ehli Beyt Vakfı'nın katılımcılara yemek ikramıyla sona erdi.

Muhabir: ÖMÜR SOYTEMİZ