Ayyıldız, Emniyet Genel Müdür Yardımcıları ve kurum yöneticilerinden oluşan heyet, Aslanlı Yol'dan yürüyerek Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün mozolesine çelenk bıraktı. Ardından, saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.

Beraberindeki heyetle Misak-ı Milli Kulesi'ne geçen Ayyıldız, burada Anıtkabir Özel Defteri'ne şunları yazdı: “İstiklal Mücadelemizin önderi, Cumhuriyet'imizin banisi Gazi Mustafa Kemal Atatürk, aziz milletimizin huzur ve güvenliğini sağlamak için ülkemizin dört bir yanında her koşulda görev yapan Emniyet Teşkilatımızın kuruluş yıl dönümünün idraki içerisindeyiz.

179 yıldır vatan ve bayrak aşkı, şehitlerimizden aldığı ilham ve milletine duyduğu sadakatle yoluna kararlılıkla devam eden bu güzide teşkilat, bugün geldiğimiz noktada dünyanın en saygın teşkilatları arasında yer almanın gururunu yaşamakta, Cumhuriyet'imizin 'ilelebet payidar kalması' için yeni hedeflere de aynı cesaretle yürümektedir.

Hiç şüphesiz ki devletimizin bekası, milletimizin birlik ve beraberliğini tehdit eden tüm kirli oluşumların kökünü kazımak nihai hedefimizdir. Terör başta olmak üzere organize suç örgütleri, uyuşturucu, düzensiz göç ile mücadele, genel asayiş ve trafik düzeninin sağlanması noktasında üstün bir performans ortaya koyarken, milletimizin ihtiyaç duyduğu her an yanında olmayı da en temel görev kabul etmekteyiz. Şanlı mazimizden aldığımız güçle güvenlik hizmetlerinin standardını çok daha ileri bir boyuta taşıyarak örnek ülke olmak, 85 milyonla ortak gururumuz olacaktır. Göğsümüzü kabartan her başarı Türk polisinin yıldızını daha da parlatacaktır.

Hukukun üstünlüğü ilkesine bağlı ve insan haklarına saygılı bir anlayışla görevini yerine getiren Türk Polis Teşkilatımızın 179. yılını kutluyor, devletimiz ve milletimize yüksek sadakatle hizmet edeceğimizi bir kez daha ifade ederken, şahsınızı ve istiklal mücadelemizin bütün kahramanlarını rahmet ve minnetle yad ediyoruz. Ruhunuz şad olsun”

Editör: AA AJANS