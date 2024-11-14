İskilip Müftülüğüne bağlı Yeni Camii Büyüktaş Hafızlık Kız Kur'an Kursunda eğitimlerini tamamlayan 27 kız öğrenci hafız oldu. İskilip Müftülüğü tarafından eğitimlerini tamamlayan öğrenciler için Tokatlı Camii Kız Gençlik Merkezinde merasim düzenlendi. Törende öğrencilere elde ettikleri başarıyı simgeleyen taçlar giydirildi. Törene katılan aileler ise büyük gurur yaşadı.

Yapılan törenin ardından Vaiz Hacer Baturay tarafından hafızlığın önemiyle ilgili konuşma gerçekleştirdi. Program dua, hediye takdimi ve ikramlar ile sona erdi.

Editör: İHA AJANS