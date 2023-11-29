Tahmini Okuma Süresi: dakika

Çorum’un tanınan eski lokantacılardan merhum Enver Yılmaz'ın aynı ismi taşıyan torunu, Hülya ve İbrahim Yılmaz çiftinin oğulları Enver ile Aysev ve Beytullah Karal çiftinin kızları Canan, 24 Kasım Öğretmenler Günü’nde hayatlarını birleştirdi.

Genç çiftin 24 Kasım 2023 günü Cuma namazı sonrasında Ulukavak Mahallesi’nde bulunan evlerinde bayrak dikme töreniyle başlayan düğün töreni, 25 Kasım 2023 Cumartesi günü ise Kültür Balo Salonu’nda davetlilerin katıldığı törenle son buldu.

ÇORUM HABER genç çifti kutlar, ömür boyu mutluluklar diler.