2-11 Haziran 2023 tarihleri arasında gerçekleştirilecek olan Eğitim Sen Kültür Sanat Günleri, yarın Devlet Tiyatrosu Salonu’nda Eğitim Sen Tiyatro Topluluğu’nun “Dikkat Yalan Çıkabilir” oyunu ile başlayacak.

Eğitim Sen Çorum Şube Eğitim Sekreteri Soner Doğan, Türkiye’nin “aydınlık yüzü” olan Eğitim Sen’in yıllardır vermiş olduğu sendikal haklar ve özgürlükler mücadelesiyle üyelerinin özlük ve mali haklarını koruyarak yoluna devam ederken aynı zamanda hem çocukların laik, bilimsel, kamusal eğitim hakkı, hem de toplumun demokratik, kültürel ve sosyal gelişimi alanında da çalışmalar yürüterek bugünlere geldiğini bildirdi.

Eğitim Sen kültür sanat günlerinin 2 Haziran Cuma günü “Dikkat Yalan Çıkabilir” isimli tiyatro oyunu ile başladığını belirten Doğan, oyunun 3 Haziran Cumartesi günü de sahneleneceğini açıkladı.

Eğitim Sen Müzik Topluluğu’nun konserinin ise 10-11 Haziran 2023 tarihlerinde Devlet Tiyatro Salonu’nda gerçekleştirileceğini kaydeden Doğan “Sendikamız üyesi Aslı Uçar, Ayten Atay, Cansu Hardal, Can Hasar, Hilal Aydın, Kenan Sırma, Mesut Koçak, Onur Özgür, Özlem Ceyhuni, Özgür Kılıç, Pınar Erol, Reyhan Topal Atak, Rıza Aydın, Seda Helvacı, Serkan İşçi, Yeter Şahin, Zeynel Demir, Cevahir Sarıkaya ve Onur Yiğit arkadaşlarımızın aylarca süren emekleriyle hazırladıkları Anadolu insanının acılarını, sevdalarını, özlemlerini, umutlarını, isyanını, ağıtlarını dizelere, nağmelere döktüğü buram buram Türkiye, sevda, barış, kardeşlik kokan birbirinden güzel türküleri konserimizde müzikseverlerle buluşturacaklar.

Bizler eşit, özgür, demokratik bir Türkiye umudumuzu asla yitirmeden türkülerimizi güzel ve güneşli günler için söylemeye, her şeyin çok güzel olacağı inancıyla bir arada olmaya devam edeceğiz. 2- 3 Haziran ve 10-11 Haziran 2023 günlerinde yapacağımız Kültür Sanat günlerine tüm Çorum halkını, sanat dostlarını ve öğrencilerimizi bekliyoruz” dedi.