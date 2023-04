Saat 14.00’de başlayan şenlikte sergilenen birbirinden güzel halk oyunları gösterileri, okunan şiirler ve söylenen şarkılarla 23 Nisan coşkuyla kutlandı.

CHP İl Başkanı Ümit Er ile CHP logosuyla 14 Mayıs seçimlerine hazırlanan Millet İttifakı Milletvekili Adayları; Mehmet Tahtasız, Bekir Özsaçmacı, Burçin Solmaz Polat ve Seyit Ahmet Güher’in de destek verdiği şenlikte, çocuklar gönüllerince eğlendi.

Şenlikte bir konuşma yapan Eğitim-Sen Çorum Şube Başkanı Ali Ekber Beyaz, Mustafa Kemal Atatürk’ün Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin 23 Nisan 1920 yılında açılmasının ardından çocuklara armağan ettiği ‘23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nın 103. yılını kutladıklarını söyledi.

23 Nisan’ın dünyada çocuklara armağan edilmiş ilk ve tek bayram olmasına rağmen, çocukların eğitim hakkı başta olmak üzere, en temel hak ve özgürlüklerinin yıllardır ihlal edildiğini kaydeden Beyaz, “Türkiye, OECD ülkeleri arasında çocuk yoksulluğunda ilk sıradadır. Son yıllarda çok hızlı artan yoksullaşma süreci öncelikle en hassas durumda olan çocukları vurmuştur. Ülkemizde bugün her 5 çocuktan biri derin yoksulluk sorunları ile yüzleşmekte, yeterli ve besleyici gıdaya ulaşamamaktadır. Çocukların önemli bir bölümü yetersiz beslenme sorunu yaşamakta, bu durum çocuklarımızın fiziki ve zihinsel gelişimi üzerinde olumsuz etkiler yaratmaktadır” dedi.

Türkiye’de çocukların karşı karşıya kaldığı sorunların yarattığı vahim tabloyu değiştirmenin tek yolunun gerçek anlamda halkın egemenliğine dayalı demokratik, laik ve her türlü emperyalist güçten bağımsız, demokratik bir ülke mücadelesinin başarıya ulaşmasından geçtiğini kaydeden Beyaz, “Çocuklarımızın karşı karşıya olduğu tüm tehditlere, onların haklarına yönelik her türlü tehdit ve saldırıya rağmen, Eğitim Sen olarak çocuklarımızın ve öğrencilerimizin ‘23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı kutluyoruz” şeklinde konuştu. (Haber Merkezi)