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Merkez İlçe Seçim Kurulu’nda gerçekleştirilen törende Eğitim-Sen Çorum Şubesi Yürütme Kurulu’nu oluşturan Pınar Topal, Yusuf Muratoğlu, Sezgin Kundukan, Eylem Kandemir, Evrim Gülez ve Özgür Kılıç adına Kenan Sırma mazbatayı aldı.



GÖREV DAĞILIMI YAPILDI, YENİ BAŞKAN KENAN SIRMA

Mazbatasını alan Eğitim-Sen Çorum Şubesi’nde görev dağılımı da yapıldı. Şube Yürütme Kurulu Başkanlığı’na Kenan Sırma getirilirken, Şube Sekreterliği’ne Pınar Topal, Örgütlenme Sekreterliği’ne Yusuf Muratoğlu, Mali Sekreterliğe Sezgin Kundukan, Kadın Sekreterliği’ne Eylem Kandemir, Hukuk Sekreterliği’ne Evrim Gülez, Eğitim Sekreterliği’ne Özgür Kılıç getirildi.

Öte yandan Şube Denetleme Kurulu Özgür Çolak, Simge Teke, Onur Özgür, Şube Disiplin Kurulu ise İsmail Alıcı, Güldar Şimşek ve Çetin Şahin’den oluştu.