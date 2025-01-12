Eğitim-Sen Çorum Şubesi yönetici ve üyeleri, Yıldızpark Düğün Salonu'nda düzenlenen yemekli gecede bir araya geldi.

Türk Halk Müziği ve Opera Sanatçısı Haluk Tolga İlhan'ın da sahne aldığı geceye CHP Çorum Milletvekili Mehmet Tahtasız, CHP İl Başkanı Av. Dinçer Solmaz, CHP Belediye Meclisi üyeleri Tuncay Yılmaz, Sedat Genç, İl Genel Meclisi Üyesi Ömer Boyraz, İl Kadın Kolları Başkanı Özlem Güngör, Merkez İlçe Kadın Kolları Başkanı Serap Meriç ve il-ilçe yöneticileri, Emek Partisi İl Başkanı Muharrem Özünel ve il-ilçe yöneticileri, DEM Parti ve Sol Parti yöneticileri, KESK’e bağlı sendikaların şube başkanları, Hacı Bektaş Anadolu Kültür Vakfı Çorum Şube yöneticileri ile çok sayıda sendika üyesi ve davetli katıldı.

Dayanışma gecesi sırasında yıl içerisinde emekli olan öğretmenler de unutulmadı. Eğitim-Sen Şube Başkanı Kenan Sırma ve sendika yöneticileri, emekli öğretmenlere plaket verdi. Öte yandan Eğitim-Sen’in “hak ve hukuk” mücadelesinde yanında olan Av. Ahmet Özdel de plaketle onore edildi.

Gecenin açılış konuşmasını yapan Şube Başkanı Kenan Sırma, eğitim ve bilim emekçilerin emek ve demokrasi mücadelesi içerisinde önemli bir yeri olduğunu söyledi.

Etkinlikte katılımcılar Haluk Tolga İlhan'ın seslendirdiği birbirinden güzel türküler eşliğinde halaylar çekerek eğlendi.

Editör: HABER MERKEZİ