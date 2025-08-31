Atatürkçü Düşünce Derneği Şube Başkanı Uğur Demirer, Eğitim-İş Şube Başkanı Tuba Demirel, sendika yönetimi ve ADD Şube Yönetim Kurulu Üyeleri, Birleşik Emekliler Sendikası İl Temsilcisi Sefa Batak ve yönetim kurulu üyeleri, Atatürk Anıtı’nda bir tören düzenleyerek çelenk sundu.

Katılımcılar, saygı duruşunda bulunup İstiklal Marşı’nı seslendirerek Atatürk’e olan saygı ve minnet duygularını gösterdi.

Tören sonunda bir konuşma yapan ADD Şube Başkanı Uğur Demirer, 30 Ağustos Zaferinin cumhuriyetin temelinin atıldığı bir zafer olduğunu vurguladı.

Demirer, 30 Ağustos’un tarihsel önemi hakkında da değerlendirmede bulundu.

