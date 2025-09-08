Çorum Valisi Ali Çalgan, 2025-2026 eğitim-öğretim yılının başlaması dolayısıyla yayımladığı mesajında öğrencilere, öğretmenlere ve velilere seslendi. Vali Çalgan, eğitimin bireyin kişisel gelişimi ve ülkenin geleceği için en değerli yatırım olduğunu vurguladı.

Çorum Valisi Ali Çalgan, İlköğretim Haftası dolayısıyla yayımladığı mesajında yeni eğitim-öğretim yılının heyecanını paylaştı.

Vali Çalgan mesajında şu ifadelere yer verdi:

“Sevgili öğrencilerimiz, değerli öğretmenlerimiz ve kıymetli velilerimiz, yeni bir eğitim-öğretim yılına adım attığımız İlköğretim Haftası’nı büyük bir coşku ve heyecanla kutluyoruz. Geleceğimizin teminatı olan çocuklarımızı, onları hayata hazırlayan öğretmenlerimizi ve en büyük destekçileri olan velilerimizi en içten duygularımla selamlıyorum.

İlköğretim, bireyin karakterinin şekillendiği, temel bilgi ve becerileri edindiği en önemli dönemlerden biridir. Bu süreçte öğrencilerimize huzurlu ve güvenli bir ortamda eğitim sunmak, onları çağın gereklerine uygun donanımlarla geleceğe hazırlamak hepimizin ortak sorumluluğudur.”

Eğitimde niteliğin önemine dikkat çeken Vali Çalgan, “Sağlıklı ve mutlu, ailesine ve ülkesine faydalı bireyler yetiştirmek geleceğe yapılacak en değerli yatırımdır. Güçlü Türkiye hedeflerine ulaşmak için görevimizi en iyi şekilde, duyarlılıkla yerine getirmeliyiz” ifadelerini kullandı.

Öğretmenlerin özverili çalışmalarına da değinen Çalgan, “Sizler yalnızca bilgi aktarmıyor; aynı zamanda sabır ve sevgiyle çocuklarımızın hayatlarına dokunuyorsunuz. Her öğrencinin gözlerindeki ışıkta sizin emeğiniz vardır” dedi.

Öğrencilere de seslenen Çorum Valisi, “Yeni yıl, yeni umutlar ve başarılar demektir. Merak edin, sorun, araştırın, öğrenin. Okul, hayallerinizin filizlendiği ve hayatı tanımaya başladığınız özel bir yerdir” şeklinde konuştu.

Velilerin çocukların eğitimindeki rolüne işaret eden Çalgan, “Eğitim ailede başlar ve okulda şekillenir. Sizlerin desteği, çocuklarımızın başarısında en büyük etkendir. Okul-aile iş birliği ile geleceğe daha güçlü bireyler yetişecektir” dedi.

Vali Çalgan mesajını, “Başta öğrencilerimiz olmak üzere tüm eğitim camiasının İlköğretim Haftası’nı kutluyor, 2025-2026 eğitim-öğretim yılının Çorum’a ve ülkemize başarılar getirmesini temenni ediyorum” sözleriyle tamamladı.

Muhabir: Haber Merkezi