Çorum Eğitim-Bir-Sen 1 Nolu Şube, Engelli Komisyonu öncülüğünde Dünya Engelliler Günü'nü büyük bir coşkuyla kutladı. Şube Başkanı Fatih Okumuş, engelli üyelerin hak mücadelelerinde yılın her günü yanlarında olduklarını vurgulayarak, bu özel günün önemini katılımcılara bir kez daha hatırlattı.

Memur-Sen Çorum İl Temsilcisi, Eğitim-Bir-Sen Çorum 1 Nolu Şube Başkanı Fatih Okumuş, engelli üyelerin emek, özlük ve özgürlük mücadelesinde yılda sadece bir gün değil, her saniye, her dakika, her saat yanlarında olduklarını bildirdi.

Okumuş, yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

“Eğitim-Bir-Sen Çorum 1 Nolu Şube olarak Engelli Komisyonumuz öncülüğünde üyelerimizin 3 Aralık Dünya Engelliler Gününü kutladık.

Engelli üyelerimizin emek, özlük ve özgürlük mücadelesinde yılda sadece bir gün değil her saniye, her dakika, her saat yanlarında olduğumuzu ifade ettik. Memur-Sen Engelli Komisyonu Başkanımız Emrah Çakır ve Yönetimine bu anlamlı hediyeleri üyelerimizle buluşturdukları için teşekkür ediyor, çalışmalarında başarılar diliyoruz.

Bu vesileyle tüm engelli vatandaşlarımızın 3 Aralık Dünya Engelliler Gününü kutluyoruz.”

