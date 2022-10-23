Eğitim Bir-Sen Çorum 1 Nolu Şubesi’nin 7.Olağan genel kurulu önceki gün Turgut Özal İş Merkezi Belediye Konferans Salonu’nda üyelerin katılımı ile yapıldı. Mevcut başkan Tahir Eşkil ile Fatih Okumuş’un aday olduğu genel kurulda ipi 6 oy farkla Okumuş göğüsleyerek sendikanın yeni başkanı oldu.

AK Parti Çorum Milletvekili Erol Kavuncu, Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, Gençlik ve Spor İl Müdürü Cemil Çağlar, Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Hüseyin Kır, Memur Sen’e bağlı sendika başkanları ve sendika üyelerinin katıldığı genel kurul Kur’an-ı kerim tilaveti, saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından divan heyetinin oluşturulması ile başladı.

Divan Başkanlığı’nı Eğitim Bir Sen Genel Başkan Yardımcısı Şükrü Kolukısa, katip üyelikleri ise Diyanet Sen Çorum Şube Başkanı İsmail Şanal ve Eğitim Bir-Sen Kadın Komisyonu Başkanı Zuhal Yalçın yaptı. Protokol konuşmalarının ardından Denetleme ve Yönetim Kurulu raporlarının görülerek ibra edildiği genel kurulda daha sonra ise oy verme işlemine geçildi. Tekin Çınar ve Fatih Okumuş’un yarıştığı seçimde Fatih Okumuş 83 oy ile Eğitim Bir Sen Çorum Şubesi’nin yeni başkanı seçildi. Tekin Çınar ise 77 oy aldı.

Buna göre Eğitim Bir Sen Çorum 1 Nolu Şubesi’nin yeni yönetiminde şu isimlerden oluştu: “YÖNETİM KURULU: Fatih Okumuş, Ali Doğan, İlhan Akbaş, Ali Çağdaş, Abdülkadir Bilgiç, Ramazan Akkaya, Selim Özden. DENETLEME KURULU: Aydın Asal, Murat Öncül, Çetin Kaya, Yusuf Sonkaya, Levent Sarı DİSİPLİN KURULU: Üzeyir Avcı, Fuat Bal, Zafer Mustafa Alagöz, Murat Küçükahıskalı, Hasan Öztürk”

Kongrede kendisinin sendika üyesi olamayacağını ancak gönül verdiği davaya hizmet eden Hak-İş, Memur-Sen, ÖNDER, Ensar Vakfı gibi kuruluşların gönüllü üyesi olduğunu söyleyen Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, davalarının Ayasofya’nın açılması, başörtüsü sorunu gibi hayal bile edemedikleri bir çok hedefine Recep Tayyip Erdoğan ile birlikte kavuştuğunu, 2023-2053 ve 2071 hedefleri için çalışmalarını sürdürdüklerini, yürüyüşlerinde zaafiyete düşmeden devam etmeleri gerektiğini vurguladı.

Başkan adayları Tekin Çınar ile Fatih Okumuş’un üyelere kendilerini anlattığı kongrede Milletvekili Erol Kavuncu da Türk Tabipler Birliği Başkanı Şebnem Korur Fincancı’ya geçtiğimiz günlerde TSK ile ilgili yaptığı açıklama nedeniyle tepki gösterdi. Kavuncu; Türkiye 3 tarafı deniz, 4 tarafı düşmanlarla çevrili bir ülkedir. İhanette sınır tanımayanlar bu ülkede her gün bir skandala imza atıyorlar. Biz yıllarca bu zihniyetle mücadele ettik. Vesayete karşı hep milletimizin yanında durduk, durmaya da devam edeceğiz” dedi.



(Volkan SINAYUÇ)

