Eğitim-Bir-Sen Çorum 1 Nolu Şube Başkanı Fatih Okumuş, 2026 yılı mutabakat metinlerinin imzalanmasının ardından dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Okumuş, eğitim çalışanlarının desteğiyle hem Milli Eğitim’de 5 yıl aradan sonra yeniden yetkili sendika olduklarını hem de il genelinde tüm zamanların üye rekorunu kırdıklarını duyurdu.

Milli Eğitim’de yeniden yetkiyi aldıklarını belirten Okumuş, bu başarının uzun yıllara dayanan istikrarlı çalışmanın sonucu olduğunu vurguladı. Üye sayısındaki artışa dikkat çeken Okumuş, 2023 yılında 2 bin 565 olan üye sayısının 2026 yılında 2 bin 837’ye ulaştığını, yetkili olunan ilçe sayısının ise 7’den 11’e çıktığını ifade etti.

Okumuş, “Her yıl üye sayımızı ve yetkili ilçe sayımızı artırarak bu başarının tesadüf olmadığını gösterdik. Eğitim-Bir-Sen’i hak ettiği yere taşıyan tüm üyelerimize teşekkür ediyoruz. Yetkimiz tüm eğitim camiasına hayırlı olsun” dedi.

Öte yandan sendikanın sadece Milli Eğitim’de değil, üniversiteyi de kapsayan il genelinde de gücünü artırdığını belirten Okumuş, Eğitim, Öğretim ve Bilim Hizmetleri Kolu’nda toplam üye sayısının 3 bin 297’ye ulaştığını açıkladı. En yakın sendikaya 395 üye fark attıklarını kaydeden Okumuş, bu rakamla birlikte sendikanın 2017 yılında ulaştığı 3 bin 244 üyelik rekorun da geride bırakıldığını söyledi.

Son yıllardaki büyüme grafiğine değinen Okumuş, 2023’te 2 bin 942 olan üye sayısının 2026 itibarıyla 3 bin 297’ye yükseldiğini belirterek, istikrarlı yükselişin sürdüğünü dile getirdi.

Açıklamasının sonunda yeni hedeflere vurgu yapan Okumuş, “Eğitim çalışanlarımızın haklarını korumak ve daha güçlü bir temsil sağlamak adına yolumuza kararlılıkla devam edeceğiz. Bu başarıda emeği olan tüm eğitim çalışanlarına teşekkür ediyorum. Yeni rekorumuz Çorum’umuza hayırlı olsun” ifadelerini kullandı.