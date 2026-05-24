Bayramların ailelerin bir araya geldiği, zengin sofraların kurulduğu özel günler olduğuna dikkat çeken Diyetisyen Türk, “Bu lezzetli yemekler doğru şekilde tüketildiğinde hem ruhunuza hem bedeninize iyi gelir. Ancak ölçüsüz tüketim; sindirim problemleri, şişkinlik, kabızlık, kalp çarpıntısı ve tansiyon yükselmesi gibi sorunlara yol açabilir” dedi.

“KAVURMALI KAHVALTIYA DİKKAT”

Kurban Bayramı’nda sıkça tercih edilen kavurmalı kahvaltılara karşı uyaran Türk, yeni kesilen etin hemen tüketilmemesi gerektiğini belirtti. Etin en az 24 saat dinlendirilmesi gerektiğini ifade eden Türk, ilk gün daha hafif bir kahvaltı yapılmasını önerdi. Yumurta, peynir, yeşillik ve tam tahıllı ekmekten oluşan bir kahvaltının daha sağlıklı olacağını dile getirdi.

ARA ÖĞÜN VURGUSU

Bayramda öğün düzeninin bozulmaması gerektiğine dikkat çeken Türk, ara öğünlerin atlanmaması gerektiğini söyledi. Ara öğünlerin metabolizmayı dengede tuttuğunu belirten Türk, “Kuru meyveler veya sütlü içeceklerle yapılan küçük ara öğünler kan şekerini dengeler” diye konuştu.

KAFEİN TÜKETİMİNİ SINIRLAYIN

Ziyaretlerde sıkça tüketilen çay ve kahvenin aşırıya kaçmaması gerektiğini belirten Türk, fazla kafeinin kalp ritim bozukluklarına ve demir emiliminin azalmasına yol açabileceğini ifade etti. Günlük kafein tüketiminin 400 mg’ı geçmemesi gerektiğini hatırlattı.

“ETİN PİŞİRME YÖNTEMİ SAĞLIĞI BELİRLER”

Kırmızı etin besin değerine dikkat çeken Türk, pişirme yönteminin önemine vurgu yaptı. Etin kendi yağında, kısık ateşte; haşlama, ızgara veya kavurma yöntemiyle pişirilmesi gerektiğini belirten Türk, ekstra yağ eklenmemesi gerektiğini söyledi. Ayrıca sakatat tüketiminin özellikle kalp ve kolesterol hastaları için riskli olabileceğini dile getirdi.

AKŞAM ÖĞÜNLERİNİ HAFİF TUTUN

Etin sindiriminin zor olduğunu belirten Türk, et tüketiminin öğle saatlerinde yapılmasını, akşam öğünlerinin ise daha hafif tercih edilmesini önerdi. Sebze, tam tahıllı ürünler ve yoğurt gibi besinlerin sindirime yardımcı olacağını söyledi.

TATLI TERCİHİNE DİKKAT

Bayramda aşırı tatlı tüketiminin sağlık sorunlarına yol açabileceğini belirten Türk, şerbetli tatlılar yerine sütlü ve meyveli tatlıların tercih edilmesini önerdi.

“SU TÜKETİMİNİ İHMAL ETMEYİN”

Çay ve kahve tüketiminin artmasıyla birlikte su tüketiminin ihmal edildiğini belirten Türk, günlük 2-3 litre su içilmesi gerektiğini vurguladı. Fazla kafeinin vücuttan su kaybını artırdığına dikkat çekti.

Diyetisyen Hande Keskin Türk, bayramın sağlıklı ve keyifli geçmesi için dengeli ve bilinçli beslenmenin önemine dikkat çekerek vatandaşlara ölçülü tüketim çağrısında bulundu.

