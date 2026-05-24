Etkinliğin moderatörlüğünü ressam ve sanat eğitimcisi, aynı zamanda dernek başkanı Bünyamin Ağbal üstlendi. Ağbal, konuşmasında sanatın gençlerle buluşmasının önemine vurgu yaparak, projenin öğrencilerin sanata yalnızca izleyici olarak değil; düşünen, sorgulayan ve hisseden bireyler olarak yaklaşmalarını hedeflediğini belirtti.

Programın en dikkat çekici anlarından biri ise akademisyen ressam Bünyamin Balamir’in 57 yıl sonra mezun olduğu okula yeniden dönmesi oldu. Balamir, sanat yaşamından kesitler paylaşarak öğrencilere ilham verirken, Eti Anadolu Lisesi’ne iki adet eser hediye etti.

Etkinlikte ayrıca ressam ve sanat eğitimcisi Nazife Çiçek bilgi ve deneyimlerini aktarırken, Sebahat Arslan ise kendi sanat yolculuğunu ve üretim sürecini öğrencilerle paylaştı.

Programa katılan Milli Eğitim Şube Müdürü Kutluhan Cüce, etkinliğin öğrenciler için önemli bir kültürel kazanım olduğunu ifade ederek projeye katkı sunan sanatçılara teşekkür etti.

Öte yandan, İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından yürütülen “Öğretmen Akademileri / Şehir ve Kültür Akademisi” projesi kapsamında Bünyamin Balamir bu kez öğretmenlerle bir araya geldi. “Neden Sanat? (İnsan Ruhunun Estetik ve Kültürel Yansıması)” başlıklı söyleşide sanatın birey ve toplum üzerindeki etkileri ele alındı.

Öğrencilerin yoğun ilgi gösterdiği etkinlik, soru-cevap bölümü ve toplu fotoğraf çekimiyle sona ererken, “Sanat Okulda” projesinin farklı okullarda söyleşi ve sergilerle devam edeceği bildirildi.

Muhabir: ÖMÜR SOYTEMİZ