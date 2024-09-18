CHP Çorum Milletvekili Mehmet Tahtasız, “Sen Çok Yaşa Çorum Haber” başlığını taşıyan mesajında, bu iktidar döneminde gazetecilerin görülmemiş zorluklarla karşılaştıklarını belirterek, ÇORUM HABER’in halkın haber alma hakkı doğrultusunda tarafsız ve objektif gazetecilik hizmetini sürdürdüğünü söyledi.

CHP Çorum Milletvekili Mehmet Tahtasız, ÇORUM HABER Kurucusu, Başyazarı ve Şirket Genel Müdürü Mehmet Yolyapar’a gönderdiği mesajda şöyle dedi:

“Çorum Haber Gazetesi’nin 40’ncı kuruluş yıldönümünü yürekten kutluyorum. Dünyanın en saygın mesleklerinden biri olan gazetecilikte onurlu, namuslu bir meslek yaşamı sürerek 55 yılı geride bırakmanız nedeniyle de sizi ayrıca tebrik ediyorum.

Dile kolay gelir ama bu ülkede gazetecilik yapmak her dönemde zordu. Ancak bu iktidar döneminde gazeteciler Türkiye tarihinde görülmedik zorluklarla karşılaştılar. Basın ve ifade özgürlüğüne yönelik engellemelerin yanında sansür, otosansür gazeteciler arasına bir virüs gibi yerleştirildi. Mesleğini yapan, doğruları söyleyen gazeteciler ya hapishaneye atıldı ya da ekonomik baskılara maruz kaldı.

Çorum Haber Gazetesi’nin son 23 yılı da bu iktidar döneminde geçti. İşte bu baskı döneminde dahi eğilmeden, bükülmeden, halkın haber alma hakkı doğrultusunda tarafsız, objektif ve bağımsız gazetecilik yapan Çorum Haber, çok yaşasın, çok istihdam yaratsın.

Halkın gözü, kulağı, sesi olan, biz siyasilerin söylemlerini topluma taşıyan yerel basının önemini ve sorunlarını biliyoruz. Çözümü noktasında biz siyasiler de sizlerin sesi olmaya hazırız.

Anadolu kaplanı Çorumumuzu 40 yıldır Türkiye’ye ve dünyaya tanıtan, ilimizin sorunlarını ve beklentilerini korkusuzca aktaran haberleriyle gündem yaratan Çorum Haber’in bizlere ulaşmasında emeği geçen tüm çalışanları tebrik ediyor, daha nice yıllar diliyorum.

Kırılan ama satılmayan kaleminiz ve güzel ilimiz Çorum için yazdıklarınız nedeniyle sizi tekrar tekrar tebrik ediyor, 55 yılı geride bıraktığınız meslek yaşamınıza çok daha uzun yıllar devam etmenizi diliyorum.”