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1.Amatör Küme takımlarından Mimar Sinan Gençlikspor’un antrenörü Hüseyin Eğer, 12 Kasım’da Ulukavakspor’la oynanan maçta çift sarıdan kırmızı kart gördükten sonra sahayı terk ederken hakemlere “Allah belanızı versin” dediği için 2 maçtan men cezasına çarptırıldı.

U18 Ligi takımlarından H.E. Kültürspor’un antrenörü Sadık Tahir Bıyıkoğlu ise 11 Kasım’da Gençlerbirliği ile oynanan maçtaki sportmenlik dışı davranışları nedeniyle 6 maçtan men edildi. Bıyıkoğlu, çift sarı karttan ihraç edildikten sonra orta hakeme koşarak boynundaki saha giriş kartını çıkartıp hakemin boynuna takmış, hakeme fiziki müdahalede bulunması nedeniyle hakem karşılaşmayı tatil etmişti. Bıyıkoğlu, tüm bunların yanı sıra, hakemler soyunma odasına girdikten sonra bitişik odadan hakemlere yüksek sesle küfür ve tehditler savurması nedeniyle İl Futbol Disiplin Kurulu’na sevk edilmişti.