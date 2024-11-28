TFF Bölgesel Amatör Lig 5.Grup 10.hafta maçında deplasmanda Çubukspor ile karşılaşan ve maçı 1-0 kaybeden Mimar Sinanspor’da Teknik Direktör Hüseyin Eğer açıklamalarda bulundu. Maça iyi başladıklarını belirten Eğer, maçın henüz 5.dakikasında bir şutlarının direkten döndüğünü belirtti. İlk yarının son bölümüne kadar oyunun kontrolünün kendilerinde olduğuna da vurgu yapan Eğer, “İlk yarıyı rakibimize pozisyon vermeden tamamladık. Maçın ikinci yarısında rakibimizin direncini kırmak için baskılı oyun oynayarak rakip ceza sahasında çok etkinlik olduk. Ancak bir türlü rakibin savunmasını ve kalecisini geçemedik. Mücadelenin 62.dakikasında rakibin ikinci yarıda kazandığı tek korner atışı sonrası arka direkte adam paylaşımımızdaki hatamız kalemizde golü görmemize sebebiyet verdi. Golden sonra tüm hatlarımızla gol bulmak için yüklendik ve karşı karşıya Ceyhun ile net pozisyondan faydalanamadık. Belki de en üzüldüğümüz maçlardan bir tanesi oldu diyebilirim. Ancak sonuçta mağlup olduk. Fikstür çok sıkışık hemen bu maçı unutup Pazar günü kendi sahamızda oynayacağımız ligin güçlü ekiplerinden Bağlumspor maçına hazırlanıp kaybettiğimiz puanları telafi edeceğiz. Maç boyunca olağanüstü mücadele eden ve futbol oynayan tüm oyuncuları mı tebrik ediyorum” dedi.

Editör: RIFAT KARA