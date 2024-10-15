TFF Bölgesel Amatör Lig (BAL) 5.Grup 2.hafta maçında Sorgun Belediyespor'u deplasmanda tek golle geçen Mimar Sinanspor'da Teknik Direktör Hüseyin Eğer galibiyeti değerlendirdi. Çankırı maçının ardından mutlak puan parolası ile gittikleri Sorgun deplasmanında maçın zorluk derecesinin yüksek olacağını bildiklerini belirten Eğer, zor maçı iyi bir oyunla kazandıkları için mutlu olduklarını ifade etti. Hafta başından bu yana bu maça iyi hazırlandıklarını söyleyen deneyimli teknik adam, "Maçın ilk 25 dakikalık bölümünde net diyebileceğimiz 3-4 pozisyonu değerlendiremedik. O dakikadan sonra oyun dengelendi. 43.dakikada orta hakemin rakip takım taraftarlarından etkilenerek çaldığı penaltı oyunun belki de kırılma anı olabilirdi. İkinci yarı tamamen ön alan baskı ile başladık. Gol bulma düşüncemiz 70.dakikada karşılık buldu ve öne geçtik. Bu dakikadan sonra rakip takıma oyun alanı bırakmamaya çalışarak sonuca gitmeyi başardık. Bu galibiyet bize hem 3 puan, hem de özgüven kazandırarak ileriye daha sağlıklı bakmamızı sağladı. Maçta mücadele eden tüm oyuncularımı aldıkları galibiyetten dolayı tebrik ediyorum. Çorum'dan bizleri desteklemeye gelen taraftarlarımıza da ayrıca çok teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.



Editör: RIFAT KARA