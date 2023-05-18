1967’de kurulan ve 2012-2013 Sezonu sonunda amatör lige düşen Çorumspor’un 1973-1974 ve 1993-1994 Sezonundaki şampiyon kadrosunda yer alan birçok futbolcunun yanı sıra bazı eski başkanları da Çorum FK Başkanı Oğuzhan Yalçın’ın özel davetlileri olarak şeref tribününde ağırlandılar. Eski başkanlardan Ahmet Ünal Enver Şen, İbrahim Eceviş ve Tuncay Yılmaz, efsane futbolculardan Metin Kuliğ, Osman Kiremitcioğlu, Tümer Uzun, Salih Karahan, Selahattin Karaca, Namık Koyuncu, Cemil Kaya, Elvan Milağ, Nurettin Kabalak gibi isimlerin yanı sıra, eski Belediye Başkanı Muzaffer Külcü de özel davetli olarak karşılaşmayı izleyenler arasında yer aldı.

Çorum FK Başkanı Oğuzhan Yalçın, özel davetli misafirlere tek tek “hoş geldiniz” dedi ve karşılaşmayı bir süre birlikte izledi.

Çorumspor’un efsaneleri, yıllar sonra yeniden bir araya gelip özlem gidermenin mutluluğunu da yaşarken, Çorum FK’nın şampiyonluk sevincine ortak oldular.

(Hüseyin AŞKIN)