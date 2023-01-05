5 Ocak 1976 yılında Çorum'da geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybeden 175 kez milli mayoyu giyen efsane güreşçi Hamit Kaplan'ın mezarına genç güreşçiler çiçek bıraktı. Ardından Kur'an-ı Kerim tilaveti okutuldu.

Anma programına katılan Avrupa, Dünya ve Olimpiyat Şampiyonu Mahmut Demir, “Şampiyonlar bir ülkenin ulusal değeridir. Doğru temsil edilip sağladığı imkanlar toplumsal faydaya odaklandığında hem sportif hem de genel anlamda ülke insanının rol modeli olmaya aday isimlerdir” dedi. Kaplan’ın da şampiyon tanımlamasını bu anlamda doğru kullanan, ülkenin sporuna ve ufkuna katkı sunmuş bir isim olduğunu vurgulayan Mahmut Demir, “Biliyorum çünkü benim de sporculuk yaşamım boyunca örnek aldığım, feyz aldığım bir isimdir” diye konuştu.

Yaşadığı döneme damgasını vuran insanların göçüp gitseler de şehirlerini taşımaya devam ettiklerine işaret eden Demir, “Tıpkı Strabon gibi, tıpkı Sabuncuzade gibi, tıpkı Hamit Kaplan gibi. Varlıkları hep rol model olur, yoklukların da hikayeleri bu konumlarını devam ettirir. Bir millet kahramanlarıyla yaşar ve anılır. Tıpkı büyük şampiyon Hamit Kaplan'ın bize ışık olduğu gibi. Bu duygu ve düşüncelerle büyük şampiyonu bir kez daha rahmetle anıyor, aziz hatırası önünde saygıyla eğiliyorum” şeklinde konuştu.

Programa, Amasya Vali Yardımcısı Mustafa Pala, Hamamözü Kaymakamı Şeyma Şendur, Belediye Başkanı Fatih Bayrakdar ve diğer yetkililer ve sporcular da katıldı.