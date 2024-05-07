Türkiye Oryantiring Federasyonu’nun 2024 yılı faaliyet programında yer alan Türkiye Şampiyonası, Konya’da yapıldı. Şampiyonaya Çorum’dan katılan sporcular 1 altın, 2 bronz olmak üzere 3 madalya kazandılar.

Oryantiring il temsilcisi ve aynı zamanda antrenör Turan Torbacıoğlu nezaretinde mücadele eden Çorum Gençlik ve Spor Kulübü sporculardan Kaan Şen, ikinci gün yarıştığı Erkekler 10 Yaş (E10) A kategorisinde Türkiye şampiyonluğunu kazanarak büyük bir başarı elde etti.

Yine ikinci günde K10A kategorisinde yarışan Çorum Gençlik ve Spor Kulübü sporcusu Zeynep Duru Karaoğlu Türkiye üçüncüsü olurken, aynı gün E10 A kategorisinde mücadele eden Bulut Sağlam da Türkiye dördüncüsü olarak bronz madalya kazandı.

NOT: Oryantiring, zamana karşı yarışan katılımcıların pusula ve harita yardımıyla hedefleri bulduğu bir spordur.