Şanlıurfaspor Teknik Direktörü Cihat Arslan, Ahlatcı Çorum FK ile 1-1 berabere kaldıkları haftada Tuzlaspor’un Sakaryaspor’u hem de deplasmanda yenmesi üzerine aldıkları 1 puanın fazla bir öneminin kalmadığını söyledi.

Maçtan sonra düzenlenen basın toplantısında konuşan Cihat Arslan, son haftaya stresli girdiklerini kaydederken, “Bu haftaya özel, düşme hattındaki üç takımın önemli maçları vardı. Adanaspor biraz daha şanslıydı Altay’a karşı oynuyordu. Sakaryaspor, Tuzlaspor ile oynuyordu. Bu maçta da hem düşmeme mücadelesi hem de üçüncülük mücadelesi vardı. Bazen futbol kağıda sığmıyor. Alınan bir puan ya da üç puanla farklı şeyler oluyor.

TUZLA’NIN SAKARYA’YI

YENMESİ SÜRPRİZ

Bu haftanın en büyük sürprizi Sakarya’dan geldi. Bizi üzen skor o oldu. Bugün burada bir mücadele vardı. Öne geçtik. Skoru koruyabilirdik ancak kötü bir gol yedik. O bir puanın çok fazla önemi kalmadı. Sonrasında riske girdik. Avantajlıyken, Sakaryaspor’un mağlubiyetiyle dezavantajlı duruma düştük. Çünkü Sakaryaspor yenseydi belki üçüncülüğü garantileyecekti. Büyük bir sürpriz gerçekleşti” şeklinde konuştu.

HAK EDEN SEVİNSİN

Çorum’da, çok iyi güzey bir atmosferde oynadıklarını ve hakemin iyi bir yönetim sergilediğini kaydeden Cihat Arslan, son haftaya iyice stresli girdiklerini ifade etti. Her takımın her takıma oynadığı gibi oynaması halinde bir sorun olmadığını ve böyle olması halinde hak edenin çıkıp, hak edenin düşeceğine vurgu yapan Cihat Arslan, konuşmasının devamında, “Bugünkü maçta atmosfer güzeldi. Hakem iyi bir maç yönetti. Herkese başarılar dileriz. İyi bir taraftar kitlesi var. Biz de son haftaya kaldık. Stresli bir lig hem bizim hem play-off hattı için. İnşallah hak eden ligde kalır, hak eden de play-off’a kalır.

SON HAFTA LEKESİZ BİTSİN

Herkes herkese iyi oynasın kimse kimseye kıyak yapmasın. Başka bir derdimiz yok. Herkesin herkese oynadığı gibi oynarsa problem yok. Eyüpspor’un bize oynadığı gibi. Ötekinin ötekine oynadığı gibi oynarsa sorun yok. Düşen de üzülmez, kalan da üzülmez. Herkes ben hak ettim düştüm der, diğeri ben hak ettim kaldım der.

Geçen hafta Eyüpspor’a yenildiğimizde tebrik ettik. Bugün de Çorum’da iyi mücadele ettik. Tüm takımlar, oyuncular, teknik direktörler son haftayı kazasız, belasız, lekesiz bitirsinler. Dezavantajlı duruma düştük. Ama iki rakibimiz de play-off hattında takımlarla oynayacak. 90 dakika büyük stres bekliyor” şeklinde konuştu.