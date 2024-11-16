Türkiye Voleybol Federasyonu (TVF) Erkekler 2.Lig 3.Grup 8.hafta maçında Çorum temsilcisi Sungurlu Belediyespor yarın sahasında Ankara temsilcisi Başkent Beşiktaşlılar ile karşı karşıya gelecek. Şuana kadar ligde yenilgi yüzü görmeyen Çorum temsilcisi Sungurlu Belediyespor bu kritik maçı da kazanarak yoluna doludizgin devam etmek istiyor. Yarın Sungurlu Mahmut Atalay Spor Salonu’nda oynanacak olan karşılaşma saat 14.00’de başlayacak. Müsabakayı Çorum bölgesi hakemlerinden Hüseyin Kamber yönetirken, yardımcılığını Ömer Karabıdak yapacak.

Grup’ta oynanacak haftanın diğer maçlarında ise Yıldızlar Topluluğu All Star ile Ankara Barosu, Giresunspor ile Dereköy Kartalspor, Yedidağspor ile Maliye Voleybol, Anadolu Şahinspor ile 1921 Orduspor ve TVF Spor Lisesi ile TUSAŞ kozlarını paylaşacak.