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Türkiye Voleybol Federasyonu (TVF) Erkekler 2.Lig 3.Grup 3.hafta maçında Çorum temsilcisi Sungurlu Belediyespor deplasmanda Ankara Maliye Voleybol ile karşı karşıya geldi. Beştepe Voleybol Spor Salonu'nda oynanan karşılaşmanın ilk seti denk bir mücadeleye sahne olurken, ev sahibi Maliye zor da olsa bu seti 26-24 kazanarak maçta 1-0 öne geçti. İkinci sette oyuna ortak olan Çorum temsilcisi Sungurlu Belediyespor file dibindeki etkili oyunu ile rakibin direncini kırarak seti 25-18 kazanarak skoru 1-1'e getirdi. Üçüncü ve dördüncü sette ev sahibi avantajını iyi kullanan Maliye Voleybol takımı üçüncü seti 25-19, dördüncü seti de 25-19 kazanarak maçtan 3-1 galip ayrılan taraf oldu.

Bu sonucun ardından ilk yenilgisini alan Sungurlu Belediyespor 5 puanda kalırken, ev sahibi Maliye Voleybol ise puanını 6 yaparak üçüncü sıraya yükseldi.

