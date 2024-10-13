Erkekler Türkiye 2.Voleybol Ligi 3.Grup’ta mücadele eden Çorum temsilcisi Sungurlu Belediyespor, 2.hafta maçında konuk ettiği Ankara ekibi Anadolu Şahinspor’u yenerek ikide iki yaptı.

İlk hafta Başkent deplasmanında Yedidağspor’u 3-2 yenen Sungurlu Belediyespor’la ilk maçında Trabzon temsilcisi Dereköy Kartalspor’u 3-0 yenen Anadolu Şahinspor, Sungurlu Mahmut Atalay Spor Salonu’nda karşılaştı. Çorum bölgesinden Hasan Olgun’un başhakem olarak düdük çaldığı maçta son derece çekişmeli geçen ilk seti Sungurlu Belediyespor 25-23 kazandı.

İlk sette olduğu gibi ikinci sette de müthiş bir çekişme yaşandı. Sungurlu ekibi, bloklarda ve savunmadaki etkili oyunuyla bu seti de 25-23 kazanarak durumu 2-0’a getirdi.

Taraftarının yoğun desteğini arkasına alarak mücadele eden Sungurlu Belediyespor, üçüncü sette rakibini adeta sahadan sildi. Seti 25-15 alan Çorum temsilcisi, maçı 3-0 kazanarak ikide iki yaptı ve puanını 5’e yükseltti.

Grupta oynanan diğer maçlarda, Ankara Barosu, Başkent Beşiktaşlıları 3-0, TVF Spor Lisesi, Yıldızlar Topluluğu’nu 3-0, 1921 Orduspor, Dereköy Kartalspor’u 3-0 yendi.

Sungurlu Belediye, 3.hafta maçında 16 ekim Cuma günü, 1921 Orduspor’la deplasmanda karşılaşacak.