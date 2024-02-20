Osmaniye’de düzenlenen TVF Erkekler 2.Voleybol Lig Play-Off yarı final ilk maçında Çorum temsilcisi Sungurlu Belediyespor Kastamonu’yu 3-0 mağlup etti.

Osmaniye Tosyalı Spor Salonu’nda saat 18.30’da Çorum’un efeleri Kastamonu temsilcisi Yıldızlar Topluluğu Allstar takımı ile karşı karşıya geldi. Maçın başından itibaren oyun üstünlüğünü eline alan Sungurlu Belediyespor maçı 25-20, 25-20 ve 25-21’lik setlerle 3-0 kazanarak Play-Off yarı finaline süper bir başlangıç yaptı.

Grup’ta oynanan diğer maçta Serik Belediyespor Diyarbakır temsilcisi Kayapınar Halk Eğitim takımını 3-1 yendi.

Bu sonuçların ardından ilk maçlar sonunda Çorum’un efeleri set averajı ile liderlik koltuğuna oturdu.

Çorum temsilcisi Sungurlu Belediyespor yarın aynı salonda saat 18.30’da Serik Belediyespor ile karşılaşacak.