Türkiye Voleybol Federasyonu (TVF) Alpaslan Endüstri Erkekler 1.Voleybol Ligi B grubu 2.hafta maçında Çorum Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü sahasında Gaziantep Gençlikspor’u konuk edecek. Sezona iddialı bir kadro ile giren ve ilk maçında deplasmanda Niksar Belediyespor’u 3-2 mağlup eden Çorum Belediyesi, yarın oynanacak maçta tüm planlarını galibiyet üzerine yaptı. Yarın Atatürk Spor Salonu’nda oynanacak bu karşılaşma saat 13.00’de başlayacak.

Grup’ta oynanacak haftanın diğer maçlarında ise, Akkuş Belediyespor ile TVF Spor Lisesi, Develi Belediyesi ile Gümüşsu Gümüşhanespor, Hatay Erzin Yeşilkent ile Niksar Belediyespor, Hakkari Gençlikspor ile Yenişehir Belediyespor ve Anadolu Voleybol ile Solhanspor takımları karşı karşıya gelecek.

(Ömür SOYTEMİZ)

